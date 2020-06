BVB bangt nach Mainz-Schmach um Platz zwei: Not-Elf im Topspiel gegen Leipzig

Wenig Tempo, kaum Spielwitz, kein Biss - bei Borussia Dortmund ist der Spannungsabfall nach der bereits perfekten Qualifikation für die Champions League offensichtlich. D er peinliche Auftritt gegen den FSV Mainz 05 (0:2) , der dem Team sogar Vorwürfe über Wettbewerbsverzerrung einbrachte , macht wenig Mut für das „Endspiel“ um Platz zwei am Samstag in Leipzig .

Nagelsmann verteidigt Werner: "Nicht richtig, dass er so an den Pranger gestellt wird"

Sportdirektor Michael Zorc stellt Mario Götze "Abschiedsspiel" bei Borussia Dortmund in Aussicht

Dass dem BVB von Clubs aus der Abstiegszone sogar Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen wurde, bezeichnete Sebastian Kehl als "albern". "Wir stecken selber in einer Situation, in der wir noch etwas erreichen wollen", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung den „Funke Medien“. " Wir wollen Zweiter werden, da geht es vorrangig um sportliche, aber natürlich auch um wirtschaftliche Parameter. Wir haben nichts zu verschenken."

Immerhin kehrt der von einem bakteriellen Infekt genesene Giovanni Reyna in den Kader zurück. Trotz der vielen Ausfälle sieht Michael Zorc die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt am Mittwoch gegen Mainz in der Bringschuld: "Natürlich war ich sauer, wir alle waren sauer . Aber ich hoffe, Mainz war ein Einzelfall. Natürlich werden wir die Spieler darauf hinweisen und haben das in Einzelfällen schon getan."

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Bürki bleibt bis 2023

Immerhin gab es bei allem Ärger der vergangenen Tage auch eine positive Nachricht. Die Vertragsverlängerung des eigentlich bis 2021 gebundenen 29 Jahre alten Torhüters Roman Bürki bis 2023 wertete Trainer Lucien Favre als Erfolg: "Er hat sehr gute Leistungen gebracht. Wir müssen uns nur an das Spiel gegen Slavia Prag erinnern", sagte er mit Verweis auf das beste Saisonspiel des Keepers, in dem er mit zahlreichen Paraden den Weg in das Achtelfinale der Champions League ebnete.

Ähnlich kommentierte Zorc die Einigung: "Roman hat sich etabliert. Deshalb war es folgerichtig, den Vertrag zu verlängern. Es spricht für Roman, dass er in dieser Saison schon zwölf Zu-Null-Spiele absolviert hat." Gelingt ihm das auch am Samstag in Leipzig, wäre die Vizemeisterschaft zum Greifen nahe.