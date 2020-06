BVB-Sportdirektor Zorc über Planung der neuen Saison: "Trainerteam hat sich Gedanken gemacht"

Die Planung der neuen Saison ist bei Borussia Dortmund derzeit noch mit einigen Fragezeichen behaftet. Das liegt vor allem daran, dass die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc zunächst abwarten müssen, wie das UEFA-Exekutivkomitee bei seiner Sitzung am 17. Juni über die Fortsetzung der wegen der Coronavirus-Pandemie jeweils seit Mitte März unterbrochenen Champions League und Europa League entscheidet. "Es ist alles noch sehr früh im Moment", sagte Zorc daher am Donnerstag. Im Gespräch ist, beide Wettbewerbe im August - also kurz vor Beginn der neuen Spielzeit - im Turnierformat abzuschließen. Das der Europa League könnte, wie der SPORTBUZZER in dieser Woche exklusiv berichtete, sogar in NRW ausgetragen werden - Dortmund hatte dafür als möglicher Austragungsort jedoch abgesagt.