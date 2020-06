BVB-Trainer Lucien Favre spricht über Comeback von Erling Haaland - Vorsicht bei Marco Reus

Trainer Lucien Favre hat sich vor dem Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr, Sky) positiv über den Gesundheitszustand von Erling Haaland geäußert. "Er trainiert seit gestern wieder und hat alles im Training gemacht", berichtete Favre bei der virtuellen Pressekonferenz über den Stürmer, der sich bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München vor knapp zwei Wochen eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen hatte und seither pausieren musste. "Es geht sehr gut", schilderte Favre seine Eindrücke von Haaland. Ob er den Torjäger, der seit seinem Wechsel in der Winterpause von RB Salzburg bereits auf zehn Bundesliga-Treffer kommt, in den Kader für Düsseldorf nominieren wird, ließ der Schweizer aber offen.

BVB-Kapitän Marco Reus zurück im Training

Mit Reus werden die Dortmunder folglich auch - wenig überraschend - in Düsseldorf nicht planen können. Abgesehen davon ist Favre aber zufrieden mit der personellen Situation. Seine Ausführungen zu Haaland schloss er mit der Bemerkung ab: "Alle anderen sind okay." Offen blieb, ob Emre Can, der beim 1:0-Erfolg über Hertha BSC am vergangenen Wochenende den gesperrten Mats Hummels in der Abwehr vertreten hatte, diesmal neben Hummels verteidigen oder wieder ins Mittelfeld rücken wird. "Die Flexibilität macht es bei ihm aus. Deswegen haben wir für ihn ja auch etwas tiefer in die Tasche gegriffen, weil er in der Lage ist, sich schnell umzustellen, auch innerhalb eines Spiels", beschrieb Sportdirektor Michael Zorc die besondere Qualität des von Juventus Turin verpflichteten Winter-Neuzugangs.