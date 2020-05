BVB-Trainer Lucien Favre bestätigt: Axel Witsel und Emre Can fehlen im Derby zum Neustart

Ohne Axel Witsel und Emre Can geht Borussia Dortmund beim Restart der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr, Sky) ins Revierderby gegen Schalke 04. "Sie werden definitiv nicht da sein", bestätigte BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag den Ausfall der beiden zentralen Mittelfeldspieler, die in dieser Woche an muskulären Problemen laboriert hatten. "Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder anfangen", ergänzte Favre, der sich zu personellen Fragen vor Spielen ansonsten üblicherweise bedeckt hält.