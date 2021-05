Bericht: BVB an Transfer von Mainz-Profi Jeremiah St. Juste interessiert – Gespräche laufen

Borussia Dortmund bastelt am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Laut Informationen der Bild haben die Westfalen dabei Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 ins Visier genommen. So soll es bereits Gespräche zwischen Klub und dem Umfeld des Spielers gegeben haben. Dem Blatt zufolge rufen die Rheinhessen für den 24 Jahre alten Niederländer eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro auf. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse an dem schnellen Verteidiger haben, der in Mainz sowohl im Abwehrzentrum als auch rechts in der Defensivreihe zum Einsatz kam. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis Juni 2023.

Anzeige