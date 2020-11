Endlich 16 Jahre alt: BVB-"Granate" Youssoufa Moukoko bereit für Profi-Debüt - und noch viel mehr

Und der Bundestrainer schwärmte von einer "Granate. Er hat ein Talent, dem man nicht oft begegnet", so Joachim Löw gegenüber dem SPORTBUZZER. Um diese Aufruhr komplett zu verstehen, muss man "Mouki", wie ihn seine Mitspieler bei den Profis inzwischen rufen, spielen gesehen haben. Oder zumindest trainieren. Neben Marco Reus, Jadon Sancho oder Erling Haaland. Der selbst so übertalentierte Norweger ist 20 und schwärmt von seinem neuen Sturmkollegen: "Ich will keinen Druck aufbauen, aber er ist der beste 15-Jährige, den ich in meinem Leben gesehen habe." Und der wohl ehrgeizigste.