Trainer Lucien Favre bestätigt: Saison-Aus für BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou - Schwere Knieverletzung

Borussia Dortmund muss bis zum Ende der Saison ohne Dan-Axel Zagadou auskommen. Das erklärte BVB-Trainer Lucien Favre am Samstag nach dem 4:0 (2:0)-Sieg im Derby gegen den FC Schalke 04 (4:0) beim Neustart der Bundesliga nach zehnwöchiger Coronavirus-Pause. „Zagadou wird diese Saison nicht mehr spielen“, sagte der Schweizer. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger aus Frankreich hatte sich im April im Training einen Außenbandanriss im Knie zugezogen. Die Saison in der Bundesliga soll trotz der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. Juni beendet werden.

Leichte Blessuren bei BVB-Stars Dahoud, Guerreiro und Hazard

Zagadou war im Sommer 2017 als damals 18-Jähriger von Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt. Er absolvierte bislang 41 Bundesliga-Partien. In der laufenden Spielzeit kam er zu 13 Einsätzen in Punktspielen. In der Champions League stand er für die Borussia elf Mal auf dem Rasen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022.