"Borussia verbindet": BVB setzt im Topspiel gegen den FC Bayern Zeichen gegen Diskriminierung

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) zum Topspiel des 24. Spieltags. Passend dazu ist für diese Partie eine Top-Aktion geplant, wie der BVB am Donnerstag bekanntgegeben hat. Der Bundesligist wird unter dem Motto "'Borussia verbindet' ein Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von Diskriminierung setzen", heißt es.

