BVB-Boss Watzke über Coronavirus-Fälle in Dresden: "Mussten damit rechnen"

Im Zuge der Testwellen vor der Wiederaufnahme der Spielzeiten in der 1. und 2. Bundesliga waren zwei Spieler in Dresden positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt der sächsischen Großstadt hatte daraufhin beschlossen, dass das komplette Team des Zweitiglisten für 14 Tage in Quarantäne muss. Somit kann das Schlusslicht der 2. Bundesliga vorerst nicht am geplanten Neustart in die Saison teilnehmen.