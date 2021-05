"Absolut verdient": BVB-Boss Watzke gratuliert Chelsea-Trainer Tuchel zum Sieg in der Champions League

Dabei freue der 61-Jährige sich nach eigener Aussage vor allem darüber, dass nach Jürgen Klopp 2019 und Hansi Flick 2020 mit Thomas Tuchel jetzt zum dritten Mal in Folge ein deutscher Trainer die Königsklasse gewinnen konnte. "Zwei dieser Trainer haben im Übrigen ihren ersten Titel mit dem BVB geholt", so Watzke, der noch letztes Jahr über Tuchel sagte, dieser sei ein "schwieriger Mensch".

Thomas Tuchel war von 2015 bis 2017 Trainer von Borussia Dortmund. Nach einer Saison, in der der BVB den DFB-Pokal holte, wurde der Trainer entlassen. Es habe "einfach nicht gepasst", erklärte Watzke damals. Immer wieder wird der Anschlag auf den Teambus der Dortmunder vor dem Champions-League-Spiel im April 2017 gegen den AS Monaco als ein Grund für die Trennung gehandelt. Demnach sei das ohnehin als schwierig geltende Verhältnis zwischen dem Trainer Thomas Tuchel und dem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Folge endgültig zerbrochen.