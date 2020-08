BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: "Kein Angebot für Jadon Sancho" - Nachfolger schon im Fokus?

Die Verhandlungen über einen Wechsel von Jadon Sancho vom BVB zu Manchester United scheinen offenbar noch nicht so weit fortgeschritten zu sein, wie zuletzt einige Medien berichtet hatten. "Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der Sueddeutschen Zeitung und fügte an, "auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner." Auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc reagierte auf die Gerüchte um einen angeblich schon beschlossenen Wechsel und erklärte: "Ich gehe davon aus, dass Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt."