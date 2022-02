BVB-Boss Watzke: Warum der Transfer von Niklas Süle keine Kampfansage an den FC Bayern ist

Hans-Joachim Watzke will die Verpflichtung von Niklas Süle nicht als Dortmunder Kampfansage an den deutschen Rekordmeister aus München verstanden wissen. "Wir haben ja den Bayern keinen Spieler abgeworben", sagte der BVB-Geschäftsführer am Dienstag der Frankfurter Rundschau.

