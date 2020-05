BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verteidigt Bundesliga-Neustart: "Spieler wollen auch weiterspielen"

Es geht wieder los: Die Bundesliga startet mit Geisterspielen nach der über zweimonatigen Corona-Pause in die Saison. Das Highlight des 26. Spieltags ist das 96. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. BVB-Boss Hans Joachim Watzke hat sich vor dem Anpfiff bei Sky dankbar gezeigt, dass es trotz der Corona-Pandemie überhaupt so weit kommen konnte. "Wir haben so ein Konzept gemacht, dass jeder fragt, ob wir ihnen unser Konzept schicken können. Das ist auch ein großes Kompliment an die deutsche Politik", sagte der 60-Jährige und fügte an: "Die Spieler wollen ja auch weiterspielen. Die deutsche Bevölkerung hat sich großartig verhalten."

Den Wiederbeginn empfindet er zudem als "surreal". "Das ist schon gewöhnungsbedürftig", gab Watzke vor dem Derby bei Sky zu. Er sei zudem "sehr angespannt. Das hat zwei Gründe: Die sportliche Perspektive, aber auch, dass alles glatt geht." Er habe sich deutlich für den Neustart der Bundesliga ausgesprochen, "da spürt man natürlich eine große Verantwortung".

Die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre Der SPORTBUZZER blickt auf die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre zurück. ©

Watzke hält die Partien ohne Zuschauer in der Corona-Pandemie weiter für alternativlos. "Ich bin froh, dass es jetzt weitergeht", sagte der 60-Jährige. Risikofaktoren für das Konzept der Deutschen Fußball Liga sieht er vor allem bei "menschlichem Versagen. Das ist nun einmal so". Er habe aber "großes Vertrauen" in seine Spieler, sagte Watzke. "Wenn wir jetzt beweisen, das dieses Konzept trägt, wird auch die Zustimmungsrate in einigen Wochen eine ganz andere sein."

Watzke kritisiert Politiker aus der "zweiten oder dritten Reihe"

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Bundesliga. Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Saison-Neustart an diesem Wochenende, wie aus dem "Deutschlandtrend" im ARD-"Morgenmagazin" vom Freitag hervorgeht. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball; ein Prozent machte keine Angaben.