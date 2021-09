BVB-Boss Watzke bestätigt: Dortmund-Vertrag von Abwehrchef Mats Hummels bis 2023 gültig

Abwehrchef Mats Hummels ist über die angebrochene Saison hinaus an Borussia Dortmund gebunden. Der eigentlich bis 2022 datierte Vertrag des Defensiv-Routiniers wurde im Sommer um ein weiteres Jahr bis 2023 ausgeweitet. Das bestätigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag im Sport1-"Doppelpass".

Abhängig sei die Verlängerung vom Streichen einer im Kontrakt verankerten Option. " Mats hatte eine Klausel in seinem Vertrag. Wir haben uns gedacht, dass es nicht sein kann, dass die Laufzeit eines Führungsspielers von Spielen abhängig ist ", so Watzke. " Diese Klausel haben wir gestrichen. Er ist bis 2023 dabei. “

Hummels ist in der Abwehrzentrale beim BVB seit seiner Rückkehr vom FC Bayern München zur Saison 2019/20 nicht mehr wegzudenken, musste sich zuletzt aber immer wieder mit Patellasehnenproblemen herumschlagen. In der laufenden Spielzeit kam der 76-malige deutsche Nationalspieler dennoch bereits auf fünf Pflichtspieleinsätze, in denen ihm eine Vorlage gelang. Insgesamt stand Hummels in 403 Partien für die Westfalen auf dem Platz und erzielte dabei 32 Tore (21 Vorlagen).