BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Champions-League-Reform nicht mehr zu verhindern 

Die umstrittene Reform der Champions League ist nach Ansicht von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Chef Hans-Joachim Watzke trotz des Widerstands der Fußball-Bundesligisten nicht mehr zu verhindern. "Diese Reform der Champions League oder Super League kommt so oder so. Wir müssen nun versuchen, da möglichst viel von unseren deutschen Interessen reinzupacken, was dem deutschen Gefühlen entspricht", sagte Watzke am Dienstag in Dortmund.