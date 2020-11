BVB-Boss Watzke über Konkurrent FC Bayern, die Kritik an Favre und einen erneuten Gehaltsverzicht

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft ist Borussia Dortmund nach Meinung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber dem FC Bayern auf Schlagdistanz. "Der FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt, aber wir sind ihnen näher gekommen", sagte Watzke bei der Online-Hauptversammlung der BVB-Aktionäre im Signal-Iduna-Park. Anzeige

Die Kritik an BVB-Trainer Lucien Favre weist der BVB-Boss nach zwei Vizemeisterschaften zurück. "Ich werde hier keine Trainerdiskussion führen und möchte an dieser Stelle eine Lanze für Lucien Favre brechen. Eine Qualität an einer Meisterschaft zu messen, ist zu kurz gegriffen. Wir haben es als Gegner mit der besten Mannschaft der Welt zu tun", machte Watzke deutlich. Auch BVB-Kapitän Marco Reus verteidigte er deutlich: "Marco Reus hat eine ganz wichtige Funktion in diesem Klub. Er war jetzt sehr lange verletzt. Er hat sich in die Mannschaft zurückgekämpft, ganz oft das 1:0 erzielt. Marco Reus wird für den BVB noch deutlich wichtig sein. Seine Reputation steht außer Frage."

Jeder würde von Borussia Dortmund erwarten, die jahrelange Dominanz der Bayern zu durchbrechen. "Dazu müssen wir Außergewöhnliches leisten, um weiter heran zukommen", sagte der BVB-Geschäftsführer des an der Börse notierten Bundesligisten. Aber es gebe beim Umsatzvorsprung des FC Bayern auch Grenzen für die Schwarzgelben. "Wirtschaftlich muss es Sinn machen", sagte Watzke, der mit Blick auf die Ziele des Klub klar macht: "Wir haben in der vergangenen Saison über weite Strecken oben mitgespielt. In Europa stehen wir derzeit auf Rang elf. Auch dieses Jahr wollen wir uns möglichst weit oben platzieren. In der Champions League würden wir gerne mal wieder ins Viertelfinale kommen."