BVB-Boss Hans-Joachim Watzke fordert nach Pleite bei Union Berlin eine Reaktion

BVB: Nächstes Spiel gegen Leverkusen

Für das nächste Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 14. September erwartet Watzke "eine entsprechende Reaktion". Der Klub-Chef fügte an: "Die Mannschaft weiß, dass sie etwas gutzumachen hat." Der FC Bayern hat den BVB mit einer 6:1-Gala gegen Mainz 05 mittlerweile überflügelt und steht mit sieben Punkten einen Zähler vor dem amtierenden Vizemeister.

Vize-Meister Dortmund hatte vor der Saison forsch das Ziel Meisterschaft ausgegeben und war auch mit vier Pflichtspiel-Siegen in die Saison gestartet. Nachdem sich die Dortmunder schon am 2. Spieltag beim Aufsteiger 1. FC Köln (3:1) lange schwer taten, kassierten sie am Wochenende überraschend, aber verdient die erste Niederlage. Wie schon in den ersten beiden Liga-Spielen geriet Dortmund auch bei den Köpenickern in Rückstand. Während nach dem Ausgleich zuvor immer noch Siege folgten, war beim Aufsteiger nichts mehr zu holen.