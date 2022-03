BVB-Boss Watzke genervt von Haaland-Gerüchten: "Müssen Mist jeden Tag neu beantworten"

Und das Spiel wird bis zu einer endgültigen Haaland-Entscheidung auch nicht enden: Der Norweger ist seit Monaten immer wieder im Gespräch bei diversen europäischen Topklubs. Laut Medienberichten kann Haaland den BVB im Sommer für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, der Hälfte seines aktuellen Marktwerts, verlassen. So wurde bereits über eine neue Angriffsreihe bei Real Madrid, bestehend aus dem Norweger und Kylian Mbappé, spekuliert. Kommt der Mbappé-Transfer nach Madrid tatsächlich zu Stande, so soll Haaland auch eine Alternative für Paris Saint-Germain sein. Ein Transfer zum Madrid-Rivalen FC Barcelona war in den vergangenen Wochen ebenfalls ein Thema. Im Falle eines Abgangs von Robert Lewandowski könnte Haaland auch beim FC Bayern zum Transferziel werden. Oliver Kahn hielt sich zuletzt sehr bedeckt und vermied klare Statements zur Stürmer-Thematik an der Säbener Straße. Besonders hartnäckig halten sich jedoch die Gerüchte über einen Haaland-Wechsel zu Manchester City .

Sportlich läuft es für Haaland aktuell nach einer längeren Zwangspause wegen Muskelproblemen wieder langsam besser: War der Linksfuß fit, so absolvierte er in der laufenden Saison jedes Bundesliga-Spiel für den BVB. Dabei erzielte er in 17 Partien 16 Tore und legte weitere sechs Tore auf. Nach seinem Comeback Mitte März nach fast zwei Monaten machte er für den BVB noch kein Spiel über die volle Distanz und blieb in den letzten drei Partien torlos. Für sein Heimatland Norwegen war der Mittelstürmer zuletzt wieder erfolgreich. Am Freitagabend erzielte er beim 2:0-Testspielsieg über die Slowakei den Führungstreffer. An der WM 2022 in Katar wird Norwegen mit Superstar Haaland jedoch nicht teilnehmen.