BVB-Boss Watzke hofft auf Bundesliga-Verbleib von Erzrivale Schalke 04 - "Drücke die Daumen"

Dass das ausgerechnet von Erzrivale Borussia Dortmund kommt, hätte man beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 sicherlich nicht erwartet. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, auf einen Verbleib des aktuellen Tabellen-Schlusslichts der Bundesliga im deutschen Oberhaus zu hoffen. " Ich wünsche mir selbstverständlich, dass Schalke die Klasse hält ", so der 61-Jährige.

Den Grund dafür schob Watzke direkt hinterher. So habe das Duell mit den Schalkern für die Fußball-Landschaft einen hohen Stellenwert. "Das Derby hat für die Menschen in der Region und für die gesamte Liga eine enorme Bedeutung. Insbesondere auch eine emotional große", so Watzke, der zugab, sogar etwas parteiisch zu sein. "Ich drücke den Schalkern seit Wochen die Daumen."