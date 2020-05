BVB-Boss Watzke: Jubel vor leerer Südtribüne "war nicht abgesprochen" – Klopp und Mourinho gratulieren

Der Re-Start der Bundesliga wurde weltweit beachtet - insbesondere auch bei der europäischen Konkurrenz. Superstars wie Kylian Mbappé oder Zlatan Ibrahimovic schalteten ein - genau wie prominente Trainer, wie Hans-Joachim Watzke gegenüber Bild erklärte. Er sei vor allem der Politik für den gelungenen Re-Start der Liga dankbar, sagte der Klubchef von Borussia Dortmund: "Es war ihr Verdienst, dass wir als erstes Land in Europa nach der Corona-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnten."

Er habe "von überall her Gratulationen bekommen", sagte der 60-Jährige. "Egal, ob von Florentino Perez (dem Präsidenten von Real Madrid, Anm. d. Red), Jürgen (Klopp) oder José Mourinho." Auch die Star-Trainer der englischen Premier-League-Klubs FC Liverpool und Tottenham Hotspur, die beide als gute Freunde des BVB-Bosses gelten, haben aufmerksam registriert, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga durchaus positiv gelaufen ist.

"Ich war so angespannt, wie ich es noch nie gewesen bin"

Watzke ("Ich war so angespannt, wie ich es noch nie gewesen bin") selbst fasste seinen Gemütszustand nach dem deutlichen 4:0 der Dortmunder im Revierderby gegen eklatant schwache Schalker als "einfach nur erleichtert, glücklich und dankbar" zusammen. Er lobte die BVB-Profis: "Am meisten habe ich mich über die Geste unserer Spieler nach dem Schlusspfiff gefreut. Dass sie sich vor der leeren Südtribüne verneigt haben, war in keiner Weise abgesprochen, sondern kam aus der eigenen Initiative."