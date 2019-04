BVB-Boss Watzke äußert sich vor Bayern-Duell zu möglicher Meisterschaft: "Wäre eine Explosion"

Vor dem großen Gipfeltreffen in der Bundesliga erlaubt sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schon einen Blick in die Zukunft. In einem Interview spricht der 59-Jährige von einem möglichen Meisterschafts-Szenario bei Borussia Dortmund - warnt aber trotzdem vor dem Rekordmeister.