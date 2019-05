BVB-Boss Watzke eröffnet Psycho-Duell gegen Bayern: "Druck wandert nach Süden"

Vor der mächtigen Südtribüne des heimischen Stadions stimmten sich die Dortmunder Profis schon einmal auf den spannendsten Titel-Showdown seit neun Jahren ein. Noch Minuten nach dem hart erkämpfen 3:2 (1:0) über Fortuna Düsseldorf verharrten sie auf dem Rasen, lauschten den aufmunternden Meistergesängen der Fans und schöpften Mut für das letzte Saisonspiel am kommenden Samstag in Mönchengladbach. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eröffnete das Psycho-Duell : „Wir haben jetzt eine Situation, dass die Bayern alles verlieren und wir alles gewinnen können. Es gibt keinen Druck mehr für uns. Der Druck wandert weiter nach Süden.“

Borussia Dortmund hat durch den 3:2-Sieg gegen Düsseldorf einen Titel-Showdown am letzten Spieltag erzwungen. Der SPORTBUZZER hat alle BVB-Spieler in der Einzelkritik bewertet. ©

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

BVB mit großem Glück gegen Düsseldorf - Götze: "Hauen noch einmal alles raus"

Kommentar: Meister-Gipfel am 34. Spieltag zwischen Bayern und BVB - Ein Geschenk für die Fans!

Ohnehin ist die Borussia auf Schützenhilfe der Frankfurter angewiesen. Nur mit einem Sieg der Eintracht in München kann sie noch an den Bayern vorbeiziehen. Das setzt allerdings einen eigenen Erfolg in Mönchengladbach voraus. „Jetzt hauen wir noch einmal alles raus“, versprach Torschütze Götze. Sein Offensivpartner Pulisic pflichtete bei: „Wir glauben immer dran und haben noch eine Chance, den Titel zu gewinnen.“