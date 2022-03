BVB-Boss Watzke stellt sich hinter Trainer Rose: Steht "in keinster Weise zur Disposition"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Trainer Marco Rose demonstrativ den Rücken gestärkt. "Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition“ , sagte Watzke der Sport Bild und reagierte damit auf Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Edin Terzic.

Zuletzt hatte es beim schwachen 1:1 beim FC Augsburg "Rose raus"-Rufe von Fans gegeben. Danach waren Spekulationen um Terzic laut geworden, der den BVB in der vergangenen Spielzeit zum DFB-Pokalsieg geführt hatte und danach auf den Posten des Technischer Direktors beim Revierklub gewechselt war.

Unter Rose sind die Dortmunder in der Vorrunde der Champions League, im Achtelfinale des DFB-Pokals und in der Zwischenrunde der Europa League ausgeschieden. In der Bundesliga sind die Borussen Zweiter, neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München.