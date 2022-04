BVB-Boss Watzke will Adeyemi-Transfer: "Das müssen wir irgendwie hinkriegen"

Kommt es bald zum Transfer-Vollzug? Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich am Freitagabend im Talk mit den Ruhr Nachrichten offensiv über eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg geäußert. "Wenn er käme, würden wir versuchen, es ohne Ausstiegsklausel hinzubekommen", sprach der BVB-Boss bereits über mögliche Vertrags-Details. Er selbst wolle "keine Wasserstandsmeldungen" abgeben, da der Verein bei einem Wechsel des 20 Jahre alten Stürmers nicht unter Druck stehe. Dennoch verriet Watzke vielsagend: "Ich glaube, der Spieler hat schon mehr oder weniger das Gefühl vermittelt, dass er zum BVB will. Das müssen wir irgendwie hinkriegen."

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis zum Sommer 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert. Auch Salzburgs Trainer Matthias Jaissle hatte vor dem Champions-League-Aus beim FC Bayern München erklärt, er rechne mit einem entsprechenden Schritt. Ebenso gilt Borussia Dortmund seit längerem als Favorit auf eine Verpflichtung des schnellen Stürmers. Adeyemi gab im September 2021 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte bislang drei Länderspiele. Für Salzburg hat Adeyemi in dieser Saison in 40 Pflichtspielen 21 Tore erzielt.