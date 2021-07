BVB-Boss Watzke will mehr Zuschauer: Gut gefüllte Stadien "entscheidend für Fußball"

Diplomatie statt Konfrontation - BVB-Chef Hans-Joachim Watzke setzt bei der Festlegung der Zuschauerzahlen im Fußball auf einen Dialog mit der Politik und will juristische Auseinandersetzungen vermeiden. "Klagen kann immer nur die Ultima Ratio sein. Wir müssen versuchen, mit der Politik Lösungen zu finden. Mir ist eine Lösung mit der Politik immer lieber als eine Lösung auf Klagewegen. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht", sagte der Geschäftsführer des Revierklubs am Mittwoch im Trainingslager des Bundesligisten in der Schweiz.

