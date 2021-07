BVB-Boss Watzke wünscht sich volle Arenen mit Geimpften: "Warum soll ein Stadion nicht ausverkauft sein?"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich trotz anhaltender Corona-Pandemie mit deutlichen Worten für vollere Fußball-Arenen stark gemacht. "Warum soll ein Stadion nicht ausverkauft sein nur mit Geimpften? Wo ist das Problem? Was ist eigentlich, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen? Darüber macht sich keiner Gedanken", sagte der BVB-Geschäftsführer am Donnerstag in Dortmund.

