Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Werder Bremen und FC Bayern

Mit Siegen wollen sich Spitzenreiter FC Bayern und der punktgleiche Rivale Borussia Dortmund am 27. Spieltag der Bundesliga in die bestmögliche Ausgangsposition für ihr Gipfeltreffen bringen. Eine Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen am 6. April in München müssen die Bayern zunächst an diesem Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim SC Freiburg antreten, der um sieben Tore schlechtere BVB erwartet den VfL Wolfsburg (So könnt ihr das Spiel live sehen!).