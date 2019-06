DFL reagiert auf Spielplan-Kritik von BVB-Sportdirektor Michael Zorc

Die Dortmunder hatten sich nach Veröffentlichung der Ansetzungen für die kommende Spielzeit am Freitagmittag wenig begeistert gezeigt. Der Grund: Auf alle sechs Gruppenspiele des BVB in der Champions League folgt in der Bundesliga-Hinrunde ein Auswärtsspiel. Der FC Bayern spielt im Gegensatz zum BVB nach allen Gruppenspielen in der Königsklasse am Wochenende darauf zu Hause. Zorc kritisierte die Ansetzungen bei den Ruhr Nachrichten als "ausgesprochen subobtimal".