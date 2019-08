BVB-Torwart Roman Bürki fordert kuriose Regel-Änderung: Unbegrenzte Auswechslungen

Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki hat den Videobeweis kritisiert und wünscht sich eine radikale Regel-Änderung im Fußball. "Ich würde es gut finden, wenn wir jeden Spieler aus unserem Kader auch in einem Spiel einsetzen dürften. Dass jede Mannschaft so oft wechseln darf, wie sie will – und nicht nach drei Einwechslungen Schluss ist", sagte der Schweizer in einem Interview des Nachrichtenportals t-online.de.