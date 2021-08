BVB mit Champions-League-Auslosung zufrieden: "Dürfen uns nicht beschweren"

Wann und gegen wen die Borussia in den diesjährigen Wettbewerb startet, ist noch offen. Mit dem genauen Spielplan ist nach UEFA-Angaben spätestens am Samstagvormittag zu rechnen. Klar ist: Der Startschuss für die Gruppenphase fällt am 14. und 15. September. Abgeschlossen wird die Vorrunde am 7. und 8. Dezember. Am 13. Dezember steht die Auslosung des Achtelfinals an, das am 15., 16. 22. und 23. Februar sowie am 8., 9., 15. und 16. März des kommenden Jahres ausgespielt wird. Weiter geht es mit dem Viertelfinale (5., 6., 12 und 13. April) und dem Halbfinale (26. und 27. April sowie 3. und 4. Mai). Am 28. Mai findet im russischen St. Petersburg schließlich das Endspiel statt.