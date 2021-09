BVB versöhnt Fans: Reus & Co. tragen neues Champions-League-Trikot gegen Sporting

Nach der massiven Kritik der eigenen Fans war bei Borussia Dortmund im zweiten Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag das Vereinslogo auf dem Trikot wieder gut sichtbar. Beim Auftaktspiel in der Königsklasse bei Besiktas Istanbul hatte es noch großen Wirbel um das Cup-Trikot von Ausrüster Puma gegeben. So war auf dem Jersey das Wappen kaum sichtbar und nur als eine Art Wasserzeichen zu sehen gewesen. Der BVB hatte die Änderung des Trikots zuvor bei der UEFA beantragt, der Verband dem Wunsch entsprochen. Anzeige

Während und nach dem 2:1 gegen Besiktas vor rund zwei Wochen hatten viele Anhänger ihren Unmut vor allem über die Sozialen Medien kundgetan. Doch auch am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin (4:2) hatte sich der Frust geäußert. Die Anhänger brachten vor der Südtribüne ein Plakat an, auf dem sie die Reaktion des Klubs auf die Fankritik zitierten: "'Eure Kritik ist angekommen.'" Dies quittierten die BVB-Anhänger mit dem Zusatz: "Unsere Geduld ist am Ende!"