BVB-Chef Watzke bestätigt Transfer-Stopp: "Wir planen keine Neuzugänge mehr"

Borussia Dortmund verzichtet in diesem Sommer auf weitere Transfers. Das bestätigte Klubchef Hans-Joachim Watzke am Dienstag in einer Medienrunde. Der BVB hat mit Thomas Meunier bereits einen ersten Neuzugang fixiert (der Belgier kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain), der junge Engländer Jude Bellingham von Birmingham City soll in den kommenden Tagen folgen. Obwohl es zahlreiche andere Interessenten gibt, gilt der Vizemeister als großer Favorit auf eine Verpflichtung.