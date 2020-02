Imposante BVB-Choreo vor PSG-Duell: Dortmund-Fans begeistern mit Aktion über drei Tribünen

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Bereits am Freitag, kurz vor Anpfiff der Partie gegen Eintracht Frankfurt, sorgte der BVB mit einer gigantischen Choreo vor der Südtribüne für Aufsehen: Unter dem Motto "Große Stadt Dortmund, mein Traum" zeigten die Fans per Banner im Vordergrund Wahrzeichen der Stadt Dortmund wie die Reinoldkirche und das ehemalige Stahlwerk Hoesch und im Hintergrund auf den Rängen das Wappen der Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Eine echte Hommage an die Ruhr-Metropole.