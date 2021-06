Bericht: Ex-BVB-Coach Lucien Favre sagt Crystal Palace für Trainer-Job ab

Lucien Favre wird laut übereinstimmenden Medienberichten doch nicht Trainer des englischen Fußballklubs Crystal Palace. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund habe dem Premier-League-Verein trotz fortgeschrittener Gespräche überraschend abgesagt, berichteten mehrere englische Medien am Freitagmorgen. Sogar ein Dreijahresvertrag sei bereits unterschriftsreif ausgehandelt gewesen. Am Ende habe der 63-jährige Schweizer sich aber doch anders entschieden, weil er eine längere Pause vom Fußball wolle. Favre war im vergangenen Dezember vom BVB beurlaubt worden.

Bei Palace hätte Favre die Nachfolge von Trainer-Legende Roy Hodgson angetreten. Dieser hatte sein Amt am Ende der abgelaufenen Saison niedergelegt. Die Londoner waren in der Folge mit verschiedenen Kandidaten in Verbindung gebracht worden. So galt Ex-Wolverhampton-Trainer Nuno Espirito Santo als Kandidat. Auch Swansea-Trainer Steve Cooper wurde gehandelt.