Hoffnung für BVB: Axel Witsel steht vor Comeback - Hazard auch wieder im Training

Einsatz von BVB-Profis Nico Schulz und Manuel Akanji gegen Leverkusen fraglich

Ein Einsatz von Manuel Akanji und Nico Schulz ist ebenfalls unwahrscheinlich. Der Schweizer Abwehrspieler und der deutsche Nationalspieler hatten sich am vergangenen Wochenende bei Einsätzen für ihre Nationalteams verletzt. So ergab sich aus den Untersuchungen in Dortmund, dass sich Außenverteidiger Schulz bei der 2:4-Niederlage Deutschlands gegen Holland am Freitag einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel zugezogen hat. Akanji kann mit einem Bänder-Teilriss im linken Sprunggelenk nach dem 1:1 gegen Irland in der EM-Qualifikation vorerst ebenfalls nicht beim BVB mittrainieren.