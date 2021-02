Corona-Regeln verletzt: BVB entschuldigt sich für "nicht tolerierbaren" Empfang nach Derbysieg

Nach dem klaren 4:0-Derbysieg gegen Schalke 04 kam es bei der Rückkehr von Borussia Dortmund zum Trainingsgelände in Brackel am späten Samstagabend zu Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Am Sonntagmorgen folgte nun eine Stellungnahme des Klubs, in dem sich der BVB für die Vorfälle entschuldigte.

