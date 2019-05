BVB-Boss Watzke glaubt weiter an Meisterschaft: "Es ist noch nicht zu Ende"

Zweck-Optimismus oder eine realistische Einschätzung? Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist der Bundesliga-Titelkampf gegen den FC Bayern München noch immer nicht entschieden! Eine pikante Aussage nach dem groben Patzer von Borussia Dortmund am Samstagabend gegen Werder Bremen als die Dortmunder eine 2:0-Führung noch aus der Hand gaben. Damit liegt der FC Bayern zwei Spiele vor Saisonende vier Punkte vor dem BVB und kann den 29. Titel mit einem Auswärtssieg bei RB Leipzig am Samstag perfekt machen. Gegenüber den Ruhr Nachrichten meinte Watzke allerdings nun: "Ich bin davon überzeugt, dass es noch nicht zu Ende ist und die Entscheidung erst am letzten Spieltag fällt."