Last-Minute-Elfmeter, VAR-Wirbel, Verlängerung: BVB zittert sich gegen Paderborn weiter

Was für ein Drama! Borussia Dortmund hat sich die durchwachsene Bundesliga-Saison auch im DFB-Pokal anmerken lassen und musste in einem turbulenten Achtelfinal-Spiel gegen den SC Paderborn nach chaotischen Schlussminuten der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort setzte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Dienstagabend mit 3:2 (2:2, 2:0) durch. Dank der Tore von Emre Can (6. Minute), der den verletzten Mats Hummels in der defensiven Zentrale ersetzte, Jadon Sancho (16.) und Erling Haaland (95.) steht der BVB im Viertelfinale - erstmals seit drei Jahren. Für die Gäste trafen Julian Justvan (77.) und Prince Osei Owusu per Foulelfmeter (90.+7).

Die Terzic-Elf hatte mit zwei frühen Toren eigentlich die Weichen auf einen souveränen Sieg gestellt. Nach einer Ecke konnten die Gäste den Ball nicht entscheidend klären, Torjäger Erling Haaland brachte den Ball artistisch erneut vor das Tor. Nach einem undurchsichtigen Gestocher schoss Can ein, SCP-Keeper Leopold Zingerle war chancenlos. Der BVB blieb anschließend dran und belohnte sich mit dem 2:0. Sancho profitierte nach einem schnellen Gegenstoß von einem Haaland-Zuspiel, das der Flügelspieler souverän einschob.

Dann aber verpassten es die Dortmunder, vor der Halbzeitpause für die Vorentscheidung zu sorgen. Stattdessen drehte der Außenseiter in der turbulenten Partie auf, obwohl die Gäste nach der Verletzung von Offensivspieler Sven Michel personell geschwächt wurden. Im zweiten Durchgang ließen es beide Mannschaften zunächst ruhiger angehen. Die Dortmunder konzentrierten sich auf einige, wenige Offensivaktionen. Das bestrafte der SCP rund zehn Minuten vor dem Ende. Dank der Mithilfe von Felix Passlack kam Justvan an den Ball, der zentral abschloss. Da Can seinem Keeper Marwin Hitz im Weg stand, konnte dieser den Treffer nicht verhindern.

Verlängerung nach Elfmeter in letzter Sekunde Richtig turbulent wurde es dann, als die Partie quasi schon abgepfiffen war. Mit der letzten Aktion brachte Passlack, der zum Pechvogel avancierte, seinen Gegenspieler Sebastian Schonlau zu Fall. Doch zunächst ließ Schiedsrichter Tobias Stieler weiterlaufen. Im Gegenzug schoss Haaland zum vermeintlichen 3:1 ein. Doch die Szene im BVB-Strafraum wurde lange überprüft - und nach Ansicht der Videobilder entschied Stieler auf Foul vom Dortmunder am Paderborner Kapitän, womit auch Haalands Treffer zurückgenommen wurde. Für den Außenseiter trat der wenige Minuten zuvor in die Partie gekommene Owusu vom Punkt an und ließ Hitz keine Chance.