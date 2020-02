BVB hadert nach Pokal-Aus in Bremen mit Offensiv-Problemen - Hummels sauer: "Haben 0,0 Tiefe gehabt"

BVB-Profi Hummels hadert: "Wir haben Werder reingeholt"

Die Profis der Dortmunder haderten nach dem Schlusspfiff mit der Pleite und ganz besonders der schwachen Halbzeit , die am Ende ausschlaggebend war. Erst mit Super-Neuzugang Erling Haaland gelang ein Aufschwung. Ohne den Mittelstürmer hatte zuvor die Durchschlagskraft gefehlt - was auch den Dortmunder Spielern missfiel. "Er bringt uns Tiefe. Wir haben im ersten Durchgang 0,0 Tiefe gehabt", legte Abwehrchef Mats Hummels die BVB-Probleme schonungslos offen. "Dann wurde es viel, viel besser." Also mit Haaland.

Favre hatte seine neue Wunder-Waffe zunächst auf der Bank gelassen - weil er nur Teile vor der Vorbereitung absolvierte. Ohne echten Stürmer (nach dem Abschied von Paco Alcácer ist Haaland der einzige im Kader) fehlte Dortmund der Fixpunkt. Den noch dazu pomadig aufspielenden Dortmundern, bei denen Last-Minute-Neuzugang Emre Can dem Norweger auf der Bank Gesellschaft leistete, gelang offensiv nichts, den zuletzt heftig kriselnden Bremern alles. Selke (16.) nach einem Hakimi-Fehler und Bittencourt (30.) mit einem Traumtor überwanden die Dortmunder Abwehr. Hummels: "Man muss nicht so tun, als wäre Werder eine schlechte Mannschaft, sie stehen zu Unrecht so weit unten in der Tabelle. Wir haben es uns heute aber selber zuzuschreiben. Wir haben einer Mannschaft reingeholt, die kaum Selbstvertrauen hat."