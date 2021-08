Dietmar Hamann mit deutlicher Kritik am BVB: "Enttäuschend und ernüchternd"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach dem 1:2 beim SC Freiburg deutliche Kritik an der Vorstellung von Borussia Dortmund geübt und vor allem Unverständnis über die ausgebliebene Aufholjagd nach dem Anschlusstreffer geäußert. "Der BVB hat in der letzten halben Stunde keine Mittel gefunden, um sich durch die Freiburger Defensive zu spielen", meinte der Sky-Experte: "Das ist sehr überraschend und sehr ernüchternd."

Hamann dürfte bei seiner Analyse noch das Offensiv-Feuerwerk der Borussia eine Woche zuvor gegen Eintracht Frankfurt im Kopf gehabt haben. 5:2 hieß es da am Ende für die Dortmunder - dank eines überragenden Erling Haaland, der an allen fünf BVB-Treffern beteiligt war. In Freiburg resultierte das einzig Zählbare des Pokalsiegers aus einem Eigentor. Yannik Keitel traf nach 59 Minuten ins falsche Netz und brachte die Borussen noch einmal heran. Zu mehr reichte es für den Favoriten gegen kampfstarke Gastgeber aber nicht - was Hamann bemängelte: "Man hatte nie das Gefühl, dass die Dortmunder das Spiel noch drehen können. Im Gegenteil: Die Freiburger hatten noch einige Konterchancen."