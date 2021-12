Hamann mit BVB-Prognose und Rose-Kritik: "Dann glaube ich nicht, dass sie noch eine Chance haben"

Dietmar Hamann hat die Hoffnung auf einen großen Angriff von Borussia Dortmund auf Serienmeister FC Bayern schon nahezu aufgegeben. Bei der Analyse des 1:1 des BVB bei Aufsteiger VfL Bochum erinnerte der Ex-Nationalspieler zunächst an das "sang- und klanglose" Ausscheiden des DFB-Pokalsiegers aus der Champions League und die Heimniederlage der Dortmunder am vergangenen Wochenende gegen die Münchner. Dann machte er seine Titel-Rechnung für diese Saison auf. "Es ist möglich, dass die Dortmunder in den nächsten sieben Tagen auch noch die Meisterschaft verspielen. Sollten die sechs Punkte noch mehr werden, glaube ich nicht, dass sie noch eine Chance haben", meinte der Sky-Experte mit Blick auf die Tabelle. Anzeige

Da die Dortmunder in Bochum zwei Punkte liegenließen und die Bayern zeitgleich gegen Mainz 05 einen Rückstand in einen Sieg verwandelten, kann man in München so gut wie sicher die Herbstmeisterschaft feiern. Zwei Spieltage vor Abschluss der Hinrunde hat der FCB auf die Dortmunder sechs Punkte Vorsprung und zudem die deutlich bessere Tordifferenz. Angesichts des fast permanenten Anrennens der Dortmunder in Bochum sieht Hamann den Grund für die Tabellenkonstellation allerdings nicht allein im BVB-Auftritt am Samstag. Man könne dem Team "wahrscheinlich keinen Vorwurf machen", meinte der 48-Jährige: "Es gibt Tage, da ist das Tor wie vernagelt."