BVB dreht Doku und lässt Fans ganz nah heran - Amazon, Netflix und Sky potenzielle Abnehmer

Borussia Dortmund arbeitet seit Monaten an einer Doku-Serie über die Mannschaft und den Verein. Geschäftsführer Carsten Cramer bestätigte der Bild, dass man so „Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen“ wolle. Fans des Bundesliga -Zweiten sollen Einblicke erhalten, die sie sonst nicht bekommen. Gedreht werde etwa im Trainingszentrum, im Mannschaftsbus, der Kabine und im Frühstücksraum.

Bayern-Star Mats Hummels glaubt fest an weiteres Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw

„Wie lange wir drehen, wann und wo wir das Filmmaterial zeigen, steht noch nicht endgültig fest“, sagte Cramer. Produziert wird das Projekt von dem deutschen Filmemacher Aljoscha Pause, der für den Streamingdienst DAZN bereits eine vierteilige Serie über Dortmund-Star Mario Götze gedreht hatte und den Klub für die neue Reihe bereits seit dem Wintertrainingslager in Marbella begleitet. Dabei ist Pause nicht nur nah an der Mannschaft, sondern auch an der Klubführung um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc dran. Auch Teambesprechungen mit Trainer Lucien Favre seien laut Bild für das Kamerateam nicht tabu.