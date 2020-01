Hakimi-Wechsel im Sommer? Berater verrät: So ist der Stand mit BVB und dem FC Bayern

Bei Borussia Dortmund ist Achraf Hakimi in zwei Jahren zum absoluten Leistungsträger aufgestiegen. Im Sommer läuft das Leih-Geschäft mit Real Madrid aus und der 21-Jährige kehrt zu den Königlichen zurück – es sei denn, ein anderer Klub verpflichtet den begehrten Rechtsverteidiger. Zuletzt gab es nämlich immer wieder Gerüchte, dass zum einen Dortmund an einer festen Verpflichtung interessiert sein soll. Zum anderen soll sich auch BVB-Konkurrent und Meister FC Bayern München mit einer Verpflichtung des marokkanischen Nationalspielers befassen.

Hakimi-Berater über BVB: "Der Klub ist in seinem Herzen"

Zunächst einmal hat aber Real Madrid die Karten in der Hand. Ob der FC Bayern oder der BVB Chancen auf eine Verpflichtung Hakimis haben, liegt ganz im Ermessen der Königlichen. Dort spielt derzeit Dani Carvajal (28) hinten rechts. Sollte der spanische Hauptstadtklub allerdings ohne Hakimi planen, hätte wohl auch Dortmund gut Aussichten auf eine weitere Anstellung. Zumindest gab Berater Camano erneut zu Verstehen, dass sein Klient bei den Westfalen zufrieden ist: "Achraf fühlt sich sehr wohl bei Borussia Dortmund und genießt es, an der Seite von Top-Spielern wie Marco Reus aufzulaufen. Der Klub ist in seinem Herzen".