Bericht: Nationalspieler Karim Adeyemi Transfer-Kandidat beim BVB - als Haaland-Nachfolger?

Adeyemi steht in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag, sein Marktwert wird beim Portal transfermarkt.de derzeit auf 20 Millionen Euro geschätzt. Genauso lange wie Adeyemis Kontrakt bei RB läuft auch Haalands Arbeitspapier in Dortmund. Allerdings hatte es nach der Ankunft des Norwegers bei der Borussia im Januar 2020 schnell Spekulationen um ein mögliches Interesse internationaler Topklubs, darunter Real Madrid, gegeben. Auch über eine vermeintliche Ausstiegsklausel , die 2022 greife, wurde berichtet. In diesem Sommer soll der FC Chelsea seine Fühler nach dem 21-Jährigen ausgestreckt haben , doch die BVB-Verantwortlichen hatten einem Transfer für dieses Jahr frühzeitig eine Absage erteilt .

In Salzburg ist Adeyemi derzeit in Topform. In der laufenden Saison der österreichischen Bundesliga erzielte der 19-Jährige, der beim 6:0 in der WM-Qualifikation gegen Armenien im September sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert hatte, bereits acht Treffer in zehn Spielen. Hinzu kommen zwei Tore bei zwei Einsätzen in der Champions League. Und auch für die DFB-Auswahl traf der Angreifer in seinem bereits einzigen A-Länderspiel bereits einmal. Insofern wäre ein Wechsel zurück nach Deutschland keine Überraschung. Zuletzt war bereits über ein mögliches Interesse nicht nur der Dortmunder, sondern auch von Salzburgs Schwester-Klub RB Leipzig und des FC Bayern spekuliert worden. Beim Rekordmeister spielte der gebürtige Münchener Adeyemi in der Jugend.