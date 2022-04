Bericht: BVB-Transfer von Salzburg-Profi Karim Adeyemi vor dem Abschluss - Ablöse geklärt?

Der BVB gilt seit Wochen als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des 20 Jahre alten Angreifers, der für Deutschland bislang drei Länderspiele bestritt. Er könnte in Dortmund den angeblich unter anderem von Manchester City umworbenen norwegischen Torjäger Erling Haaland ersetzen, der den Revierklub in diesem Sommer wohl dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 laufenden Vertrag verlassen kann. Im Falle eines Verbleibs von Haaland wäre Adeyemi indes eine torgefährliche Ergänzung für die BVB-Offensive. Zuletzt hatte es Berichte um eine vermeintliche Einigung zwischen Dortmund und Salzburg gegeben, dafür seien jedoch die Gespräche mit der Adeyemi-Seite ins Stocken geraten.