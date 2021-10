Nach der erhaltenen Lektion bei Ajax Amsterdam fiel den Spielern von Borussia Dortmund der Gang zu den eigenen Fans sichtlich schwer. In der Abwehr desolat, im Aufbauspiel fahrig – in peinlicher Manier hatten die Dortmunder zuvor die Chance auf einen großen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale verspielt. Das 0:4 (0:2) gegen Ajax Amsterdam glich für den überforderten Bundesliga-Zweiten phasenweise einer Lehrstunde und war die höchste Niederlage in der Dortmunder Champions-League-Geschichte. "So stand es nicht auf unserem Plan, dass wir so untergehen", meinte Kapitän Marco Reus im Streamingdienst Amazon Prime Video. "Wir waren nicht aggressiv genug."

