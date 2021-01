Dortmund-Profi Manuel Akanji: So hat Edin Terzic den BVB zurück in die Spur gebracht

Akanji: Trennung von Favre kam nicht zu spät

Auch in der Abwehr habe man sich nicht gut angestellt: "Insgesamt haben wir auch dumme Gegentore in der Defensive kassiert. Das Stuttgart-Spiel war letztlich entscheidend", sagte er und befand: "Stuttgart war wie ein Systemausfall unsererseits." Durch den Trainerwechsel danach habe die Mannschaft nun aber "neuen Input gekriegt". Am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) wartet auf Akanji und Co. nun die erste richtige Bewährungsprobe der Terzic-Amtszeit: Im Top-Spiel gegen RB Leipzig könnte man mit einem Sieg Boden auf die Tabellenspitze gut machen – oder aber mit einer Niederlage weiter abreißen lassen.