BVB-Aufstellung in Braunschweig fix: BVB ohne Moukoko – Terzic verhilft Tigges zum Debüt

Mit einem Sieg (2:1 gegen Werder Bremen) und einer Niederlage (1:2 bei Union Berlin) im Gepäck geht Edin Terzic in sein drittes Pflichtspiel als BVB-Trainer. Nach dem enttäuschenden Auftritt in der Hauptstadt am vergangenen Freitag brauchen die Dortmunder in der zweiten Runde des DFB-Pokals dringend einen Sieg bei Eintracht Braunschweig (20 Uhr/Hier könnt ihr das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!), um zumindest mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause gehen zu können. Anzeige

Auch wenn die Niedersachsen "nur" ein Zweitliga-Aufsteiger sind: Die zuletzt schwankenden Leistungen in der Bundesliga und zwei Ausfälle in der Offensive der Borussia machen die Aufgabe für die Gäste nicht leichter. Neben Top-Torjäger Erling Haaland, der aktuell an einer Hüft-Verletzung laboriert, muss Terzic im letzten Spiel des Jahres auch auf den zweiten Mittelstürmer in seinem Kader verzichten – Hoffnungsträger Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige, der gegen Union einer der wenigen Lichtblicke war und zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte avancierte, hatte sich bei seinem historischen Auftritt eine leichte Blessur zugezogen. Daher musste der BVB-Coach mit Blick auf seine Startelf für die Partie in Braunschweig umdenken.

Die BVB-Aufstellung gegen Braunschweig in der Galerie: Mit dieser Startelf geht Terzic in die zweite Pokalrunde!

BVB-Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Braunschweig Marwin Hitz ©

Während der eine Youngster Moukoko also diesmal nicht zur Verfügung steht, darf ein anderer auf seine große Stunde hoffen. Bereits im Vorfeld der Pokal-Begegnung hatten die Ruhr Nachrichten darüber berichtet, dass U23-Kapitän Stefan Tigges zum ersten Mal im Profi-Kader der Schwarz-Gelben stehen könnte. Und tatsächlich bringt Terzic den 22 Jahre alten Stürmer in Braunschweig von Anfang an.

Braunschweig gegen Dortmund ist auch das Duell zweier Klubs, die in der ersten Pokal-Runde jeweils fünf Tore erzielen konnte. Während die Eintracht bei ihrem 5:4-Sieg gegen Bundesligist Hertha BSC für das bisher wohl spektakulärste Pokalspiel dieser Saison gesorgt hatte, erreichte die Borussia mühelos mit einem 5:0-Auswärtssieg beim MSV Duisburg die nächste Runde. Die Dortmunder sind dennoch gewarnt, zumal die Niedersachsen der Elf vom Rheinlanddamm bereits 2005 eine empfindliche 1:2-Pokal-Pleite beibringen konnten.