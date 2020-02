BVB-Aufstellung fix: Julian Brandt ersetzt angeschlagenen Erling Haaland

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker! ) stellte sich für Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund eine wichtige Frage: Sollte er einigen Stammspielern eine Pause gönnen, oder ist das Risiko dafür gegen die mutigen Freiburger zu hoch? Für den BVB stehen die Wochen der Wahrheit an. In der Bundesliga geht es nächsten Samstag in Gladbach gegen einen direkten Titel-Konkurrenten. Dann steht in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel in Paris an.

Favre hat sich dafür entschieden kein Risiko einzugehen: Er bietet beinahe die gleiche Elf auf, die in der vergangen Woche beim 2:0 auch erfolgreich in Bremen gespielt hat. Doch die eine Änderung hat es in sich: Denn statt Shooting-Star Erling Haaland rückt Nationalspieler Julian Brandt in die erste Mannschaft. In der Dreierkette verteidigt Dan-Axel Zagadou links, Mats Hummels zentral und Lukasz Piszczek rechts. Im Vierer-Mittelfeld davor spielt Raphael Guerreiro links, Achraf Hakimi rechts und in der Mitte Axel Witsel sowie Winter-Neuzugang Emre Can. Vorne bilden Hazard und Jadon Sancho die Flügelzange um Brandt, der als falsche Neun auflaufen dürfte. Haaland muss auf die Chance, sein elftes Saisontor zu erzielen, also noch warten. Wie der BVB erklärte, hat Haaland unter der Woche mit einer Magenschleimhautentzündung zu kämpfen gehabt. Der Bankplatz ist daher wohl vor allem eine Vorsichtsmaßnahme.