BVB-Aufstellung fix: Reus bei Pokal-Auftakt in Duisburg zunächst auf der Bank - zwei Zugänge in Favre-Startelf

Mit Blick auf diese deutlichen Worte war im Vorfeld der Partie davon auszugehen, dass Favre beim Gastspiel in Duisburg seine besten Spieler auf den Platz schicken würde - mit Ausnahme von Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer, Nico Schulz und Mateu Morey, die allesamt verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Auch Stammkeeper Roman Bürki (Hüftprobleme) und Raphaël Guerreiro (Zerrung) meldeten sich kurzfristig ab . Die wichtigste Frage vor dem ersten BVB-Pflichtspiel der Saison 2020/21 lautete, ob Kapitän Marco Reus nach seiner hartnäckigen Adduktoren-Verletzung , die ihn sein Februar zum Zuschauen verdammt hatte, wieder einsatzbereit sein würde. Favre wollte nichts überstürzen, Reus nimmt vorerst auf der Bank Platz. Dafür bekommen die BVB-Fans mit Jude Bellingham und Thomas Meunier zwei Neuzugänge von Beginn an zu sehen.

Mit dieser Aufstellung geht der BVB in sein erstes Saison-Pflichtspiel gegen den MSV Duisburg

Favre über Reus: "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen."

Unabhängig vom Pokal-Auftakt gegen die Meidericher ist man in Dortmund froh, dass Kapitän Reus endlich wieder Fußballspielen kann. Zuletzt stand der 31-Jährige am 4. Februar gegen Bremen auf dem Platz, zog sich in diesem Spiel die langwierige Blessur zu - ausgerechnet beim damaligen Aus im DFB-Pokal also. Seitdem sind über 220 Tage vergangen. "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen", sagte Favre vor dem Duisburg-Duell. Reus sei laut seines Trainers sehr, sehr clever, er spüre Fußball.